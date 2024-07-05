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Джазмен Бутман покажет мастер-классы на площадке арт-кластера «Таврида»

Джазмен Игорь Бутман поделится секретами мастерства с молодыми музыкантами

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Пресс-служба «Тавриды.АРТ»

Авторская образовательная программа известного саксофониста и продюсера Игоря Бутмана для джазовых артистов стартовала в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». Свой профессионализм смогут повысить 82 участника из 28 регионов России и столицы Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Программа для джазовых артистов проходит на базе академии «Меганом».

Ее участники — композиторы, исполнители, звукорежиссеры, педагоги и студенты музыкальных колледжей и вузов.

После обучения музыканты смогут пройти стажировку во Всероссийском джазовом оркестре под управлением Игоря Бутмана и партнерских коллективах программы.

Композиторы и звукорежиссеров получат возможность попасть на практику в ведущие студии звукозаписи.

По словам Игоря Бутмана, цель программы — вдохновить молодежь на новые совершения — чтобы участники поверили, что без них, их труда, желания и преданности музыке ничего не будет происходить.

«Сейчас есть все возможности для того, чтобы перевернуть музыкальный мир — так же, как в свое время перевернули мир наши предшественники в балете, классической музыке, опере», — заявил джазмен.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» пройдет в Крыму с 26 по 28 июля в шестой раз.

Первая в стране академия творческих индустрий «Меганом» открылась в прошлом году.

В пресс-службе «Тавриды. АРТ» отметили, что академия творческих индустрий была создана с нуля в кратчайшие сроки с применением передовых технологий.

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор платформы — АНО «Центр развития культурных инициатив».

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