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Леонид Каневский объяснил, почему переехал в Израиль в 90-е

Актер Каневский заявил, что переехал в Израиль в 90-е из-за пустых залов в театрах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и телеведущий Леонид Каневский признался в интервью с Сашей Сулим, что одной из причин переезда из России в Израиль стала тяжелая ситуация в 90-х.

Каневский уехал в Израиль в 1995 году, чтобы поучаствовать в создании театра «Гешер».

«Во-первых, почему я принял такое приглашение, потому что в 89-90-й год были пустые залы в театре, и я Наташку (дочь Каневского. – «Газета.Ru») встречал у Дворца пионеров, потому что опасно было ходить по улицам. Такое время было забавное», — поделился артист.

Второй причиной стало желание самого Каневского поучаствовать в создании театра с нуля в 56 лет. Артист уточнил, что впервые посетил Израиль в декабре 1990 года с концертами в рамках будущего театра.

«Проехали по всей стране. Битком залы. Понятно было, как люди соскучились по театру, по русскому искусству, по тому, к чему они привыкли», — отметил актер.

Каневский признался, что не пожалел о своем выборе. Он назвал потрясающим театр «Гешер». По словам актера, его труппа гастролировала по всему миру.

Ранее Леонид Каневский заявил, что Миронов обладал высоким вкусом и стилем.

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