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Валерий Сюткин о своей пенсии: «Секрет»

Певец Валерий Сюткин назвал свою пенсию достойной

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Global Look Press

Заслуженный артист России Валерий Сюткин не стал раскрывать в беседе с NEWS.ru размер своей пенсии.

«Размер пенсии — секрет, но у меня она достойная», — рассказал артист.

Сюткин отметил, что получает значительную прибавку за звание заслуженного артиста. Он уточнил, что доплата даже больше основной пенсии.

Сюткин признался, что его «бодрит» звание заслуженного артиста.

«Можно сделать кислое лицо, сказать: «Мне вообще эти звания…» Любому! Вот кошке слово приятно, а звание – это какое-то признание заслуг», — поделился певец.

Сюткин считает несовершенным механизм присвоения званий народного или заслуженного артиста. К примеру, лично он «ничего не делал» для того, чтобы получить свое.

«Это мои друзья сочли, что я заслуживаю, провели какую-то работу. <…> Есть ребята, которые давно заслуживают этого звания — ничего не получают. Потому что нет, видимо, друзей, которые это пролабируют. Бумажки надо собирать, это же ужасно», — отметил Сюткин.

В июне певица Ольга Зарубина сообщила, что получает около 23 тысяч рублей пенсии.

Ранее звезда «Афони» призвала учиться жить без денег.

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