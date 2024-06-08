«Успокойтесь, люди»: Бузова впервые появилась на публике после скандала

Певица Ольга впервые появилась на публике после скандального выступления в кожаном боди на концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей. Она спела на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ, сообщает kp.ru.

«Я рада вас приветствовать в моем родном городе, на этом теплоходе. Хорошая музыка нас связала», — сказала она.

Артистка обратилась к публике, процитировав припев своей новой песни «Гамбит».

«Успокойтесь люди, пусть вас не штормит. То ли еще будет», — пообещала она.

Для выступления перед гостями форума Бузова выбрала эффектный, но более скромный наряд — черное платье асимметричного кроя с закрытой линией декольте.

«Никогда, ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас», — призвала она, пошутив, что любоваться нужно не только на нее, но и на Санкт-Петербург.

Накануне полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ, военный эксперт Владимир Трухан вступился за Бузову. Он предложил не высказываться за тех, кто был на СВО, тем, кто там не был, и не утверждать, что Бузова якобы оскорбляет его участников.

Ранее Пелагея поскандалила из-за неправильной именной таблички на ПМЭФ.