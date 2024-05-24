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Подруга Киркорова оценила новый трек Пугачевой: «Голос неузнаваемый»

Диджей Катя Гусева заявила, что Алла Пугачева теряет голос

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Диджей Катя Гусева, которая была невестой Филиппа Киркорова, рассказала mk.ru, что Алла Пугачева теряет голос.

«Я в текст песни не вслушивалась. Но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», — предположила Гусева.

При этом диджей поддержала стремление Примадонны записывать новые песни уже после завершения музыкальной карьеры. Гусева считает Пугачеву легендарной личностью, «несмотря на нюансы».

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

23 мая певица Катя Лель рассказала, что пока не слышала новую песню Пугачевой. На вопрос журналистки, почему Примадонна решила сейчас выпустить песню, артистка назвала коллегу гениальной женщиной и легендой.

Ранее Сергей Соседов осудил молодых российских звезд за несуразные тексты песен.

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