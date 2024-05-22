«Внутри все дрожит»: Виктория Боня вернулась в Монако и расстроилась

Блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась возвращением в свою квартиру в Монако.

«У меня руки трясутся. Даже не помню такое эмоциональное состояние. Я не была здесь почти год. Смотрите, что у меня происходит во дворе, в саду. Внутри меня все дрожит, трясется. Столько я сюда вложила сил, любви, и все засохло без меня», — возмутилась Боня.

Она показала свои растения в саду, которые действительно выглядят пожухлыми и засохшими. При этом артистка обрадовалась, что вид с балкона ее апартаментов все такой же прекрасный, как прежде.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

15 мая Боня сообщила, что разобралась с документами и уже на этой неделе вернется в Монако.

Ранее Марьям Тилляева осудила Викторию Боню за продажу билетов на Каннский фестиваль.