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Стало известно об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Подполье: ВС России ударили по военным объектам в Староконстантинове

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В 2:25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов», — заявил он.

По его словам, на аэродроме производили переоборудование самолетов Су-24 под дальнобойные ракеты образца НАТО. Еще два ночных удара пришлись по складам на железной дороге «Староконстантинов-2» рядом с аэродромом.

До этого сообщалось, что в ночь на 14 июня Воздушно-космические силы России (ВКС) ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным канала «Военная хроника», атака была нацелена на ключевые аэродромы Украины. Так, удар нанесли по объектам под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. Источники «Военной хроники» отметили, что незадолго до этого в регионах работали российские беспилотники.

Ранее стало известно, что украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР.

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