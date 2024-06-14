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81-летняя женщина стала старейшей в мире машинисткой

UPI: в США 81-летняя женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая машинистка

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Guinness World Records

В США 81-летняя женщина стала самой старой машинисткой поезда в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. Несмотря на свой возраст, американка не собирается бросать работу.

Хелен Антенуччи из Бостона стала машинисткой поезда в 1995 году, когда ей было 53 года. Женщина шутит, что пойти работать на железную дорогу для нее было единственным способом сбежать от домашних хлопот и постоянной суеты.

«У меня пять дочерей», — объяснила американка.

Женщина не подозревала о том, что является рекордсменкой, пока один коллега не подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса от ее имени.

«Я не знаю, из-за чего весь этот шум. Я встаю каждый день и делаю то, что люблю. Немногие люди могут сказать это в моем возрасте», — добавила Хелен.

Антенуччи также сообщила, что пока не собирается выходить на пенсию.

Ранее мужчина установил мировой рекорд по скорости набора текста носом.

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