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Путин заявил о праве ДНР и ЛНР объявить о своей независимости

Путин: ДНР и ЛНР имели право объявить о независимости, но Киев начал войну

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим начал войну против Донецкой и Луганской народных республик после того, как они объявили о своей независимости. Об этом пишет ТАСС.

Лидер страны выразил уверенность, что ДНР и ЛНР имели право объявить о своей независимости.

«Что в этой ситуации сделал режим в Киеве? Полностью проигнорировал выбор людей и развязал полномасштабную войну против новых независимых государств», — сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

14 июня глава государства заявил, что Россия не начинала войну на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Это киевский режим начал боевые действия и продолжает их, отметил Путин.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Ранее Мишустин заявил о выделении почти 5 млрд рублей Донбассу и Новороссии.

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