В московском салоне локализовали пожар

Пожар в автосалоне на севере Москвы локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Москве огнеборцы локализовали пожар на 200 квадратных метрах», — отметили в ведомстве.

Накануне МЧС сообщило о возгорании в автосалоне по улице Башиловской, дом 2, строение 3. Возгорание разрослось с 50 до 200 «квадратов». Дептранс призывал выбирать пути объезда в районе пожара на время работы оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в городе Астрахани из-за короткого замыкания электрической сети загорелся сарай, в котором находились 48 кроликов. Площадь пожара составила 155 квадратных метров. Владелец постройки немедленно оповестил огнеборцев о наличии животных, благодаря чему всех кроликов удалось спасти. Никто из людей также не пострадал.

В мае в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.