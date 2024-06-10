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На ресторан Ивлеевой пожаловались из-за слогана «соси»

На блогершу Ивлееву пожаловались в ФАС из-за слогана лапшичной Nudles by Ivleeva

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nudles.msk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На блогершу Анастасию Ивлееву пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за слоган ее нового ресторана «Nudles by Ivleeva» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жалоба поступила от общественников из движения «Сорок сороков». Они потребовали запретить рекламу.

Слоган, написанный на английском, гласит «Suck it», что переводится на русский как «соси это». Шеф-повар на открытии лапшичной объяснял, что речь о том, чтобы втягивать лапшу вместе с бульоном. При этом несуществующее слово «Nudles» напоминает «nudes» — в переводе с английского «голые».

В декабре Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия должны были прийти в таком виде, будто на них нет одежды. Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, певица Лолита. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Впоследствии многие артисты, посетившие вечеринку, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

Накануне Ивлеева появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии лапшичной. При этом сама блогерша не комментировала появившиеся слухи.

Ранее блогер Гусейн Гасанов попал в скандал из-за подаренной машины с розами.

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