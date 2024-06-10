Екатеринбуржца отправили в колонию‑поселение за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя Александра Неустроева к трем годам колонии-поселения за нападение на 11-летнего мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает региональная прокуратура в своемTelegram-канале.

По данным ведомства, суд признал Неустроева виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия.

Отмечается, что в апреле 2023 года мужчина напал на мальчика, который надел шапку с буквой Z. Мужчина оскорблял подростка и угрожал ему.

Кроме того, Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее взыскал с Неустроева штраф в размере 7 тысяч рублей.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что жителя Челябинска задержали после того, как он угрожал соседям мачете.

63-летнему педагогу техникума не понравился шум во дворе. Очевидцы пытались успокоить его, но это не помогло. На место оперативно прибыли правоохранители и задержали мужчину.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.