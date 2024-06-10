Артиллеристы российской группировки войск «Север», которая действует на Харьковском направлении, заявили в беседе с РИА Новости, что на фронте стало значительно спокойнее.

Источник агентства объяснил, что ситуация спокойная благодаря тому, что российские силы подавили противника артиллерией и живой силой.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие за сутки поразили несколько пунктов дислокации операторов ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что боевую задачу выполнили ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ. Им содействовали оперативно-тактическая авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, за аналогичный промежуток времени российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 131 районе боевых действий. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ, в свою очередь, уничтожили один украинский вертолет Ми-8 и перехватили 66 дронов. Вместе с этим средства защиты нейтрализовали 13 снарядов от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ВСУ атаковали два судна в Азовском море.