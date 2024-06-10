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Путин высказался о международном образовательном сотрудничестве РФ

Путин заявил о востребованности дипломов российских вузов за рубежом

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности дипломов российских вузов за рубежом в своем обращении к участникам Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Его слова приводит ТАСС.

«Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся», — заявил Путин. Его приветственное слово зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент подчеркнул, что Россия «открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом». Отмечается, что Россия готова развивать педагогические и студенческие обмены и участвовать в международных образовательных проектах.

Также в обращении Путин заявил, что Россия твердо выступает за то, чтобы молодое поколение максимально раскрыло свои таланты.

До этого стало известно, что личное участие в казанском форуме примут более 100 иностранных гостей. На мероприятии будет обсуждаться опыт России в сфере продвижения русского языка, развитие дошкольного и среднего образования, проекты в сфере работы с детьми с ОВЗ, особенности профориентационной работы со школьниками, применение искусственного интеллекта в образовании, международного сотрудничества и другие темы.

Ранее Путин рассказал, для чего в РФ нужна реформа высшего образования.

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