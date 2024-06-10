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Россиянам рассказали, как купить ОСАГО дешевле

Роскачество: для снижения стоимости ОСАГО полис нужно покупать заранее

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, можно оформить его заблаговременно, выбрать наиболее доступный вариант через сайт-агрегатор либо зарегистрировать автомобиль в регионе с низким территориальным коэффициентом. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на Роскачество.

«Существует несколько интернет-ресурсов, которые помогут водителю найти наиболее выгодные условия страховых компаний при приобретении страхового полиса. Кроме того, на сайтах большинства страховых компаний присутствуют онлайн-калькуляторы, рассчитывающие стоимость страхового полиса», — сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

Также для снижения стоимости ОСАГО специалисты Роскачества посоветовали оформлять новый полис за месяц или полтора до окончания срока действия нынешнего, в таком случае есть вероятность получения скидки от страховой компании. При наличии такой возможности для снижения стоимости ОСАГО автомобиль можно зарегистрировать в регионе, для которого установлен низкий КТ (территориальный коэффициент), который учитывается при расчете стоимости полиса.

Кроме того, можно сэкономить на ОСАГО за счет коэффициента сезонности, который снижается, если автомобилист пользуется машиной 9 месяцев в году или меньше, напомнили в Роскачестве.

Ранее был назван наиболее распространенный кроссовер в Москве.

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