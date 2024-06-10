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В России оценили успехи правых партий на выборах в Европарламент

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: успех правых партий в ЕС является шагом вперед

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Global Look Press

Значительные успехи правых партий на выборах в Европарламент сигнализируют о том, что традиционная Европа «просыпается от спячки». Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе избирательной кампании.

«Конечно, европейские правые — очень разные, и далеко не всегда их можно назвать «русофилами». Но есть несколько моментов, которые объединяют и нас. Отказ подчиняться глобальному содому и принимать его мерзости», — сказал Малофеев.

Кроме того, по его словам, большинство правых партий в Европе не в восторге от перспектив третьей мировой войны, поэтому выступают против поставок оружия Украине.

Первые итоги на выборах в Европарламент показали один из самых худших результатов для действующих властей Франции и Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Макрона и Шольца демонстрирует их несостоятельность как политиков.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. За ней следует партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».

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