Звезда КВН рассказал о судьбе передачи без Маслякова

Целые поколения воспитаны на голосе Александра Маслякова в качестве ведущего КВН, рассказал звезда передачи — юморист, участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. О возможной судьбе передачи без Маслякова он поговорил с News.ru.

«Тем, кто воспитан на нем, тем, будет тяжело перестроиться на другого, на любого ведущего, кем бы он ни был. Это очень четкая ассоциативная связь: КВН, его голос, сам Масляков», — сказал актер.

Когда на место Маслякова рассматривалась кандидатура его сына, напомнил Писаренко, зрителям было трудно представить себе нового ведущего.

«Ну вот настолько сильно Масляков старший вошел в подсознание, вот такой он магический для зрителей. Очень слежу за судьбой КВН, для меня важно, кто будет новым ведущим», — заключил он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.

По данным канала, проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушел из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас же, добавляет канал, телеведущий стал чаще жаловаться на здоровье.

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