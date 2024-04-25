Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда КВН рассказал о судьбе передачи без Маслякова

Комик Писаренко заявил, что никто не заменит Маслякова в КВН

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Целые поколения воспитаны на голосе Александра Маслякова в качестве ведущего КВН, рассказал звезда передачи — юморист, участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. О возможной судьбе передачи без Маслякова он поговорил с News.ru.

«Тем, кто воспитан на нем, тем, будет тяжело перестроиться на другого, на любого ведущего, кем бы он ни был. Это очень четкая ассоциативная связь: КВН, его голос, сам Масляков», — сказал актер.

Когда на место Маслякова рассматривалась кандидатура его сына, напомнил Писаренко, зрителям было трудно представить себе нового ведущего.

«Ну вот настолько сильно Масляков старший вошел в подсознание, вот такой он магический для зрителей. Очень слежу за судьбой КВН, для меня важно, кто будет новым ведущим», — заключил он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.

По данным канала, проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушел из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас же, добавляет канал, телеведущий стал чаще жаловаться на здоровье.

Ранее Филипп Киркоров согласился приютить всю семью Тодоренко в своем особняке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами