В АСТ предложили отдать биографию Пазолини с цензурными плашками в музей

Издательство АСТ прокомментировало выход книги Роберто Карнеро о режиссере Пьере Паоло Пазолини с цензурными плашками. Издатели обратились к читателям в Telegram-канале.

Они подтвердили, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» часть текста в переводе Мильды Соколовой была закрашена, отобразить ее полностью невозможно.



В АСТ уточнили, что зарубежные издатели нон-фикшна обычно не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи, однако в этом случае правообладатель одобрил предложение издательства, и книга выпущена в этом виде с его разрешения.



Решение редакции назвали вынужденным, чтобы издание могло увидеть свет, и назвали его более честным, чем попытки вырезать части текста. В АСТ обратили внимание на то, что таким образом работа Роберто Карнеро стала интерактивной.

«Читатель сам решает, воспользоваться ли ему какими-либо источниками информации, чтобы выяснить, что же скрыто от него в данной версии издания. Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас», — говорят в АСТ.

Также издательство назвало книгу с плашками артефактом эпохи, атрибутом перфоманса, художественного высказывания.

«Неслучайно и название серии, в которой вышло издание — «Картина времени». Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства», — заключили в АСТ.

На то, что биография автора фильма «Сало, или 120 дней Содома» вышла с сокращениями, читатели обратили внимание 25 апреля.

Ранее АСТ остановило продажу «Наследия» Владимира Сорокина, «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, «Дома на краю света» Майкла Каннингема, «Песни Ахилла» Мадлен Миллер, «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. «Эксмо» отозвало книгу «Настоящая жизнь» Брендона Тейлора.