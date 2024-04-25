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Эвелина Бледанс рассказала о первой значимой покупке: «Искали бутылки из-под пива»

Актриса Бледанс заявила, что на первые заработанные деньги купила кочан капусты

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с PROZvezd вспомнила о своей первой значимой покупке.

«На честно заработанное — искали по всему городу пустые стеклянные бутылки из-под пива (они были зеленые и коричневые) и сдавали их — купили с ребятами огромный кочан капусты. И с упоением умяли его, от души макая в соль», — рассказала Бледанс.

Артистка также рассказала о своем опыте работы клоунессой. По словам телеведущей, с 1991 по 2005 год она участвовала в передаче «Маски», которая была организована одноименной одесской труппой, где Бледанс и выступала в качестве клоунессы. Она призналась, что в те времена к ней нередко подходили в общественном месте с просьбой дать автограф.

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