Егор Кончаловский объяснил, почему отказался снимать сериал «Слово пацана»

Режиссер Егор Кончаловский признался в интервью с RTVI, что ему предлагали снять сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кончаловский объяснил, что отказался от проекта из-за отсутствия интереса. По словам режиссера, он уже снимал подобные картины в той концепции, которая обсуждалась с ним. Кинематографист признался, что если бы согласился на проект, то получилась бы копия его фильма «Антикиллер», но с другим сюжетом.

Как признался Кончаловский, он тогда не догадывался, что сериал станет настолько популярным. Однако режиссер не жалеет об отказе, потому что в ином случае получился бы другой проект.

«У меня бы так не получилось. У меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошим. Но оно было бы другое. Я как раз этого и не хотел. Поэтому нет вопросов. Они молодцы большие», — поделился кинематографист.

Кончаловский считает, что успех «Слово пацана» скорее всего не предвещает моду на фильмы «про ментов и бандитов». Режиссеру кажется, что на данный момент любое хорошо снятое кино вызовет интерес у российского зрителя.

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