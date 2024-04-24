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Актер Александр Лойе вспомнил о съемках с Александром Абдуловым: «Хлебосольный и веселый»

Актер Александр Лойе признался, что ему было весело сниматься вместе с Абудловым

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Личный архив

Актер Александр Лойе в интервью «Известиям» рассказал о съемках в сериале Next с Александром Абдуловым.

«Деревянный дом Лавра, героя Александра Гавриловича, в кадре был его дачей. Поскольку человек он был исключительно хлебосольный и веселый, то там регулярно проходили какие-то посиделки. К нему приезжали друзья, что-то отмечали. Бывало, на втором этаже мы доснимали сцену, а на первом уже начинался ужин. Но весело было всегда», — рассказал Лойе.

Сериал Next вышел на экраны 23 года назад. В проекте режиссера Олега Фомина Абдулов сыграл роль криминального авторитета Лавра, а Лойе сыграл сына вора в законе. По словам артиста, проект получился удачным благодаря тому, что на съемочной площадке сплотилась группа друзей-единомышленников. В связи с этим продолжение сериала снимали и вовсе на даче Абдулова на Алтае.

Ранее сообщалось, что Кузя станет «пельменным королем» в продолжении «Универа».

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