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Киркоров рассказал, какой неприятный случай из жизни никогда не забудет

Певец Филипп Киркоров вспомнил, что однажды забыл слова песни в «Олимпийском»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался, что однажды забыл слова своей песни «Снег» на концерте в «Олимпийском». Его слова передает NEWS.RU.

«Там слова такие: «разучился любить февраль», а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю», — рассказал исполнитель.

Он назвал случившееся ужасом и признался, что никогда не забудет ту панику, которую пережил в моменте. По словам артиста, за этот инцидент ему было стыдно перед зрителями. В то же время артист произнес фразу: «Ну зато живьем».

Накануне сообщалось, что Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой. Концерт в Государственном Кремлевском дворце пройдет по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Киркоров споет на мероприятии композицию «Полетели».

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее стало известно имя пятого ведущего премии МУЗ-ТВ.

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