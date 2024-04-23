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Экс-солистка «Миража» рассказала о возросшей популярности после «Слово пацана»

Певица Суханкина: по группе «Мираж» сходят с ума после сериала «Слова пацана»

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margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Солистка «Миража» Маргарита Суханкина призналась, что группа приобрела популярность у детей после выхода сериала «Слово пацана», так как одна из композиций коллектива звучит в шоу. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Я горда, что люди лишний раз вспомнили и про меня. <...> А работы сейчас у нас непочатый край. Люди просто сходят с ума!» — заявила исполнительница.

Суханкина добавила, что благодаря сериалу у коллектива появилось уже третье поколение поклонников. Она, например, до сих пор шокирована тем, что родители заказывают «Мираж» на вечеринки 11-летних детей. По словам артистки, молодое поколение танцует и встает в круг под композицию «Герой» коллектива.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Недавно актер Иван Янковский и режиссер Жора Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана».

Ранее Собчак, Урганту и Коке пришлось объясняться из-за гонораров от Блиновской.

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