Стало известно о многотысячных долгах супруга Татьяны Булановой

Супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев, занятый в ресторанном бизнесе, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 700 тыс. руб. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, общая сумма долга Руднева перед налоговой составляет 743 273 руб. При этом, отмечает издание, два года назад мужчина оплачивал свыше 2 млн руб. по налогам. В то же время у Руднева есть еще задолженности перед судебными приставами — всего 8,9 млн руб., а также штрафы ГИБДД.

В начале апреля Буланова призналась, что подготовилась к рождению ребенка и заморозила свои яйцеклетки, чтобы подарить наследника своему молодому супругу Рудневу. Она подчеркнула, что не готова самостоятельно вынашивать ребенка, поэтому планирует воспользоваться услугами суррогатной матери.

Буланова вышла замуж за теннисиста и предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, спортсмен мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала.

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