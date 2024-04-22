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Друзья Эмбер Херд рассказали о ее восстановлении после развода с Деппом

People: актриса Эмбер Херд оправилась после развода с Деппом

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Sonia Moskowitz/Global Look Press

Друзья актрисы Эмбер Херд рассказали о восстановлении звезды «Аквамена» после развода с актером Джонни Деппом. Об этом пишет People.

«Эмбер была в отчаянии до, во время и после суда. Но сейчас ей лучше», — рассказал инсайдер.

Еще один близкий к Херд источник уточнил, что актриса достаточно оправилась для того, чтобы снова начать сниматься в кино.

«Она была измотана и расстроена судом, чувствовала, что с ней поступают несправедливо. Сейчас все позади, она полна новой энергии и фокусируется на вещах, которые любит», — рассказал инсайдер.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

Недавно Херд впервые за долгое время вышла на публику вместе с дочерью Уной.

Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отмечала, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании.

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