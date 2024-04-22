Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерты задержанного рэпера Платины отменили в двух городах России

В Казани и Набережных Челнах отменили концерты рэпера Платины

close
100%
МВД РФ

В Казани и Набережных Челнах отменили концерты задержанного ранее рэпера Платины (настоящее имя — Роберт Плаудис). Об этом сообщает 116.ru.

4 мая Платина должен был выступить в челнинском клубе «Опера», 5 мая — в Казани на площадке Big Twin Arena.

«Они хотели две даты взять, а в итоге вот так получилось. Позвонили, сказали: «У нас не получается», — рассказали в Big Twin Arena, предложив зрителям сдавать билеты.

В «Опере» не смогли уточнить информацию о сдаче билетов, поскольку клуб лишь предоставляет помещение.

28-летний Плаудис родом из Латвии, он также имеет английское гражданство, российского паспорта у музыканта нет.

Музыканта задержали 19 апреля во время концерта сотрудники ОМОН увели его прямо со сцены. Полиция составила на него протоколы об употреблении наркотиков, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ. При этом от медосвидетельствования Платина отказался. Суд в Томске решил депортировать латвийского рэпера Платину из России на родину.

До этого «Лига безопасного интернета» обращалась в МВД, найдя в песнях латыша «наркотический сленг».

Ранее рэперше Ники Минаж в лицо бросили предметом во время концерта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами