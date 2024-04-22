Концерты задержанного рэпера Платины отменили в двух городах России

В Казани и Набережных Челнах отменили концерты задержанного ранее рэпера Платины (настоящее имя — Роберт Плаудис). Об этом сообщает 116.ru.

4 мая Платина должен был выступить в челнинском клубе «Опера», 5 мая — в Казани на площадке Big Twin Arena.

«Они хотели две даты взять, а в итоге вот так получилось. Позвонили, сказали: «У нас не получается», — рассказали в Big Twin Arena, предложив зрителям сдавать билеты.

В «Опере» не смогли уточнить информацию о сдаче билетов, поскольку клуб лишь предоставляет помещение.

28-летний Плаудис родом из Латвии, он также имеет английское гражданство, российского паспорта у музыканта нет.

Музыканта задержали 19 апреля во время концерта сотрудники ОМОН увели его прямо со сцены. Полиция составила на него протоколы об употреблении наркотиков, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ. При этом от медосвидетельствования Платина отказался. Суд в Томске решил депортировать латвийского рэпера Платину из России на родину.

До этого «Лига безопасного интернета» обращалась в МВД, найдя в песнях латыша «наркотический сленг».

Ранее рэперше Ники Минаж в лицо бросили предметом во время концерта.