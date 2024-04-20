93-летнюю вдову Николая Крючкова могут выселить из квартиры из-за мошенников

Внучка Лидии Крючковой Екатерина рассказала, что обнаружила обременение на квартире в районе Арбата, в которой живет 93-летняя бабушка, вдова артиста Николая Крючкова. Ее слова передает kp.ru.

«Выяснилось, в марте на нашу квартиру была оформлены ипотека, ограничение прав и обременение на некоего 40-летнего Григория Николаевича Шилохвостова из Хабаровска. Этого человека мы не знаем», — пояснила женщина.

Она добавила, что вскоре мошенник связался с ее дочерью Анфисой, которая владеет половиной доли квартиры, угрожая ей и требуя выкупить его часть за 22 млн рублей. По словам женщины, Шилохвостов заявляет, что квартира находится у него «в залоге». Внучка предполагает, что поступить подобным образом с недвижимостью могла ее мать Эльвира, с которой семья находится в напряженных отношениях.

«Чтобы выжить нас, она пойдет на все. Однажды она сказала: «Наконец-то я от вас избавилась». Не исключаю, что вскоре в квартире поселятся посторонние люди, которые нашу жизнь превратят в ад», — подчеркнула Екатерина.

Издание добавляет, что три года назад дочь Крючковых-старших Эльвира уже продала без согласия родственников двухкомнатную квартиру семьи. Екатерина считает, что теперь у женщины закончились деньги, поэтому она решила продать свою долю в московской квартире. Она вспомнила, что мать угрожала ее дочери и даже писала заявление в полицию на внучку, когда та отказалась переоформлять на нее свою часть.

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