Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире

Комик Гарик Харламов на шоу Comedy Club пошутил про недавние выходки актера Никиты Кологривого. Об этом пишет Telegram-канал «СтарХит».

В рамках шоу одним из гостей студии стал актер Слава Копейкин, который сыграл Турбо в сериале «Слово пацана», где также снимались Иван Янковский, Никита Кологривый, Анна Пересильд и другие артисты. Харламов поинтересовался у Копейкина, как изменилась его жизнь после успеха сериала, и почему из членов съемочной группы «чокнулся только один». В ответ на это актер посмеялся и заверил, что все только начинается.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что Кологривый остался претендентом на главную роль.

Ранее Гуф извинился перед травмированной девушкой и назвал хулигана «чмом».