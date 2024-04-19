Машков заявил о необходимости развивать актерское образование в регионах

Художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков на форуме Союза театральных деятелей (СТД) заявил о необходимости развивать актерское образование в регионах. В эксклюзивном интервью «Пятому каналу» он отметил, что на сегодняшний день молодые актеры стремятся получать высшее образование и служить в театрах крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Оставаться учиться и работать в своих регионах, по его словам, желают немногие.

По мнению народного артиста, учебные заведения должны располагаться при региональных театрах, чтобы молодые люди выходили на родную сцену с первого или второго года обучения.

«И тогда не будет такой проблемы, когда люди уезжают, потом не хотят туда вернуться или возвращаются те, кто не нашел здесь места себе», — подчеркнул он.

До этого Машков заявил, что работу СТД необходимо перезапустить. Режиссер считает, что важно привлекать к работе больше молодежи, причем не только артистов, но и других специалистов, работающих в театре.

Также он сообщил, что союз уже начал работу по подготовке к 150-летнему юбилею организации, который состоится в 2026 году. Дату планируется отметить по всей стране с привлечение всех 78 региональных отделений СТД.

Ранее Машков оценил потребность в фильмах про спецоперацию на Украине.