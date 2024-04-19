Никас Сафронов рассказал, как Галкин везде сопровождал Пугачеву

Художник Никас Сафронов, давний знакомый певицы Аллы Пугачевой, рассказал изданию Teleprogramma.pro, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вел себя более закрыто, нежели супруга, на совместных мероприятиях.

«Но Галкин всегда соглашался с мнением Пугачевой. В любом случае, когда она на свои мероприятия хотела пригласить тех, кого она сама считала приятным и нужным, он обычно соглашался», — подчеркнул живописец.

Сафронов заявил, что на мероприятиях, которые он организовывал, Галкин «молча держался особняком». Художник не исключил, что комик мог просто вести себя подобным образом именно у него, а в других местах быть раскрепощеннее.

«Когда она [Пугачева] хотела пойти в гости к кому-то, где ему было, возможно, не совсем комфортно, он все равно сопровождал ее. И так он всем видом проявлял свое отношение к ней. Наверное, это было искренне», — отметил Сафронов.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей.