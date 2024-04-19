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Савичева выразила поддержку людям, вынужденным выселяться из-за наводнения

Певица Савичева призналась, что ее родители находятся в затопленном Кургане

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Пресс-служба Юлии Савичевой

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева поддержала земляков на фоне затопления. Свое обращение исполнительница опубликовала в Telegram-канале.

«Знаю, что в Кургане и области сейчас наводнение, которого не было лет 20. Что-то страшное происходит. Хочу поддержать всех, кто вынужден выселяться из домов. Надеюсь, что никто не пострадает и желаю вам этого», — заявила артистка.

Савичева отметила, что ее родители живут в Кургане и сообщают ей обо всех новостях. Она обратилась к курганцам фразой: «Я с вами, держитесь».

18 апреля сообщалось, что в Кургане приостановили работу двух котельных из-за затопления, вызванного крупным половодьем. Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2:00 мск 19 апреля вырос и достиг 10,06 м. В связи с этим правительство области призвало жителей Малого Чаусово, Восточного, Вороновки к незамедлительной эвакуации.

17 апреля сообщалось, эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении.

Ранее власти Тюменской области предупредили о приходе «большой воды».

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