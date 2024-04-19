Стало известно число премьер на Московском международном кинофестивале

Программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев сообщил о более чем 30 мировых премьерах, включенных в фестиваль в этом году. Он рассказал об этом в интервью ТАСС.

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения — в прошлом их было 26. Среди них «Лесной царь», «Семь черных бумаг», «Нелюбимка», «Пришелец», — отметил Кудрявцев. Он добавил, что каждая из кинолент уникальна по жанру и содержанию. Также Кудрявцев выразил уверенность, что отобранные фильмы оправдают ожидания самого широкого круга зрителей.

Так, фильм Горана Радовановича «Лесной царь» рассказывает историю восьмилетнего мальчика, эвакуированного из-за бомбардировок НАТО в 1999 году. В картине снялся актер Милош Бикович.

«Семь черных бумаг» Анатолия Колиева повествует о двух братьях, ожидающих возвращения отца с фронта во время Второй мировой войны.

Фильм Ивана Соснина «Пришелец» представляет Россию в основном конкурсе фестиваля, рассказывая историю об обычных жителях деревни.

Документальный фильм Станислава Сорокина «Нелюбимка» посвящен популярному российскому артисту Niletto.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Первый фестиваль состоялся в 1935 году, и с 1999 года ММКФ проводится ежегодно. Никита Михалков является президентом кинофестиваля.

Ранее звезда фильма «Я шагаю по Москве» заявил о невозможности ремейка картины.