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Минкульт Украины позволил снос Арки Дружбы народов в Киеве

Минкульт Украины вывел из реестра Арку Дружбы народов в Киеве

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РИА «Новости»

Министерство культуры и информационной политики Украины вывело из реестра недвижимых памятников Арку Дружбы народов в Киеве, что позволяет ее демонтировать. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим занесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины бывший объект культурного наследия», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данным решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован

Монумент был возведен в ознаменование воссоединения Украины с Россией, он расположен в Киеве в Крещатом парке. Арка была открыта в 1981 году. 23 ноября 2018 года активисты изобразили на арке Дружбы народов в Киеве трещину. С мая 2022 года носит официальное название — Арка Свободы украинского народа. Тогда мэр Киева Виталий Кличко отметил, что городской совет решил «декоммунизировать» название арки Дружбы народов. Тогда же Кличко заявил, что власти столицы Украины приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Российской Федерацией.

Ранее в Киеве выступили против собственной символики.

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