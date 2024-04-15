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Раймонд Паулс рассказал, почему поссорился с Аллой Пугачевой

Композитор Паулс признался, что устал от необоснованных претензий Пугачевой

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Александр Макаров/РИА «Новости»

Композитор и автор многих песен Аллы Пугачевой Раймонд Паулс рассказал, почему в свое время поссорился с артисткой. Об этом пишет aif.ru.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — пояснил Паулс.

К тому же, добавил композитор, Пугачева то и дело выдвигала необоснованные претензии в его адрес и в адрес автора текстов Ильи Резника. Например, Примадонне не понравились слова в новой на тот момент песне «Еще не вечер, еще не вечер». Певица решила, что текст трека отсылает к скорому завершению ее карьеры. После этого Резник и Паулс договорились объявить Пугачевой бойкот и начали продвигать карьеру Лаймы Вайкуле.

«Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», — резюмировал Паулс.

Ранее Алла Пугачева выпустила новую песню «Я плачу».

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