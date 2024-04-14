Александр Морозов рассказал о пагубной привычке Евгения Кунгурова

Юморист Александр Морозов в рамках шоу «Ты не поверишь» на НТВ рассказал о пагубной привычке ушедшего певца Евгения Кунгурова.

«Одно время пил он по-черному, он пил при мне. Мы вместе обошли все злачные ночники. Однажды он потерял все документы, жена с ним не разговаривала», — вспомнил Морозов.

При этом звезда «Кривого зеркала» охарактеризовал музыканта как «лучезарного светляка». Морозов отметил, что у Кунгурова случались проблемы с алкоголем в непростые периоды жизни.

Недавно певец Сергей Пенкин назвал домыслами информацию о проблемах с психикой у Кунгурова. Исполнитель заявил, что его коллега всегда был открытым и веселым человеком, поэтому он не верит в то, что у артиста были проблемы с ментальным здоровьем. Пенкин посетовал на то, что о талантливых артистах вспоминают лишь при подобных обстоятельствах, заявив, что в обычное время на ТВ показывают «столько грязи» и «немыслимо бездарных людей».

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Ранее Светлана Разина призвала экс-солисток «Миража» помириться ради группы.