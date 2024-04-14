Ида Галич рассказала, почему почти всегда соглашается на снимки с фанатами

Блогер Ида Галич в беседе с Telegram-каналом «Звездач» похвасталась тем, что у нее очень воспитанные и порядочные фанаты.

«Я не скрываюсь, меня очень легко найти на улицах нашего любимого города. Я гуляю каждый день и стараюсь пройти десять тысяч шагов. Москвич обычный он идет с работы и ему без разницы Ида Галич там идет или нет», — улыбнулась Галич.

При этом артистка заверила, что может и поговорить с фанатами, если те вежливо просят ее о снимке и не позволяют себе фамильярности.

Ида Галич несколько лет жила с родителями в доме в Подмосковье, отмечая, что ей так очень комфортно и она спокойно может оставить ребенка, уезжая на работу. Однако в 2023 году звезда съехала от матери и отца. По словам Галич, никакого конфликта у них не было, она устала тратить много времени на дорогу и выбрала для себя квартиру в центре Москвы.

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