Максим Галкин* с бокалом виски в руке пожелал удачи «нашим ПВО»

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал атаку Ирана на Израиль с бокалом виски в руках. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На видеозаписи Галкин с бокалом виски желает израильским силам противовоздушной обороны (ПВО).

«То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не «мазел тов», конечно, «беацлаха» — удачи», — сказал шоумен.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по защите страны от атак Ирана, призвав к серьезному военному ответу на действия Тегерана.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.