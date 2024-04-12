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Юрий Куклачев рассказал, как переехал в Великобританию из-за угроз бандитов

Клоун Юрий Куклачев признался, что его машину сожгли бандиты в 90-е

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал kp.ru об угрозах бандитов в 90-е.

По словам артиста, в определенный момент мэрия Москвы предложила ему выбрать здание кинотеатра, в котором он сможет обустроить свой цирк кошек. Куклачев выбрал небольшое помещение в надежде, что к нему не придут бандиты с угрозами, но это все-таки произошло.

«Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: «Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино», — вспомнил Куклачев.

Затем неизвестные сожгли машину артиста и двери театра, а когда он обратился в полицию, силовики предложили ему бежать из страны. Тогда Куклачев переехал в Великобританию из-за страха перед злоумышленниками.

«Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: «Слушай, меня тут кокнуть могут». Он говорит: «Приезжай ко мне». Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию», — рассказал клоун.

Ранее Юрий Куклачев признался, что его кошкам нравятся песни Shaman.

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