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Комик Харламов адаптировал иностранный юмор под русскоязычную аудиторию фильма про шпионов

Комик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом шпионском фильме

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World Pictures

Актер, комик, сценарист, продюсер и композитор Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме «Шпион на всю голову». Комедийный триллер Майкла Заико Холла выйдет в широкий прокат 9 мая. Об этом сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.

Кевин Спейси предстанет перед зрителями в роли обаятельного спецагента, который собирается уйти на покой, но сначала ему нужно разобраться с последним делом в его карьере.

Задание лишь кажется простым, а в действительности оказывается невыполнимой миссией.

Картина насыщена автомобильными погонями, перестрелками и остроумными пасхалками.

В World Pictures отметили, что Гарик Харламов не только виртуозно озвучил персонажа Кевина Спейси, но и адаптировал иностранный юмор под русскоязычную аудиторию.

Для российского комика это не первый опыт дубляжа, но он впервые озвучивает Кевина Спейси.

«Если обычно голос Гарика Харламова зрители слышат у персонажей мультфильмов, то в этот раз актер озвучивает такого фактурного и нетипичного для себя героя, — рассказали в компании.

Сам комик назвал фильм захватывающим, интересным и интригующим.

«Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме. Как актер он мне очень импонирует», — поделился Гарик Харламов.

В World Pictures подчеркнули, что картина является грандиозным возвращением Кевина Спейси на экраны после перерыва.

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