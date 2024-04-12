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Путин вручил награды и присвоил звания деятелям искусств

Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного деятеля искусств

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «заслуженного деятеля искусств Российской Федерации» режиссерам Тиграну Кеосаяну и Ренату Давлетьярову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также глава государства наградил кинооператора, народного артиста РФ Анатолия Мукасея орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В этот же день президент вручил почетные ордена актеру Василию Мищенко и художнику Николаю Мухину.

Награждения прошли и среди деятелей науки. Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Оба специалиста входят в отряд космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина».

Ранее Путин наградил военнослужащих ВКС России.

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