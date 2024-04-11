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Ургант вернулся на экраны в трейлере скандального фильма Солодникова

Вышел трейлер фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли

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Актер и телеведущий Иван Ургант вернулся на экраны в трейлере фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Режиссер картины Николай Солодников представил первый трейлер и постер грядущего фильма с Ургантом в главной роли. Сюжет драматической ленты, написанной по рассказу Юрия Казакова, рассказывает о непростых взаимоотношениях отца и сына.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

С призывом запретить фильм с Ургантом выступил активист Виталий Бородин. Он направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой, заявив, что снявшиеся в картине артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

Ранее сообщалось, что «Баллада об Эдичке» Серебренникова станет одной из премьер Каннского кинофестиваля.

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