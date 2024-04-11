Тысячи кубинцев пришли на Фестиваль российского кино в Гаване

Тысячи кубинцев посетили Фестиваль российского кино в Гаване. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».

Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, проходил в республике Куба с 3 по 7 апреля 2024 года.

Всего на фестивальные показы в кинотеатрах «Yara» и «Acapulco» пришли более 10 тысяч человек — они посмотрели картины «Воздух», «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира»,

«Я делаю шаг» и «Снегирь».

Картины зрителям представили российские кинематографисты режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер и продюсер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), актер Анатолий Кот («Чемпион мира»).

Кроме того, оссийские кинематографисты провели переговоры с представителями Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) о возможных совместных проектах, посетили киностудию «Кубанакан» и Международную школу кино и телевидения, действующую с 1986 года.

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