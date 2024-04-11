Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что прилетела в Москву.

Айза вернулась в Россию вместе с сыновьями впервые за год. С марта 2023 года она проживала на Бали.

«Ух, странное ощущение! Но я так счастлива быть рядом с моими родителями. Меня просто переполняет любовью!» — заявила блогерша.

В марте 2023 года Айза заявила, что вложила два миллиона рублей в дом на Бали. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок.

Айза рассказывала, что не возвращается в Россию из-за строительства дома на Бали. Блогерша призналась, что не может сейчас «бросить» стройку, так как это ее вложение в будущее. Айза планирует сдавать помещение в аренду. По словам звезды, она сама займется поиском арендаторов. В октябре бизнесвумен опровергла слухи о том, что продала свою московскую квартиру.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца.

Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. На данный момент блогерша не общается с отцами своих детей.

Ранее Айза-Лилуна Ай заявила, что хочет открыть салон красоты на Бали.