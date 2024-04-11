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В РПЦ о Киркорове: «Нельзя купить себе доброе имя»

РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна* и Киркорова из-за благотворительности

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ЧБД/VK

Председатель патриаршей комиссии Русской Православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посчитал циничной благотворительность Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Филиппа Киркорова и Инстасамки. Его слова передает РИА Новости.

«Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия «напоказ» вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства», — заявил священник.

Лукьянов считает, что ни Инстасамка, ни Моргенштерн не отказались от «пропаганды разврата» в своем творчестве, все еще ставя во главу угла «откровенный сатанизм и презрение к людям». Он считает, что подобного рода музыка противоречит курсу России и представлениям верующих людей.

Священник вспомнил о том, как звезды начали публичную благотворительность после скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Лукьянов считает, что деньгами доброе имя не выкупить — нужно вернуть образ жизни в «нравственное русло».

Недавно рэпер Алишер Моргенштерн признался в своем Telegram-канале, что планирует направить гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы жителям Орска. Он рассказал, что созданный после теракта в «Крокус Сити Холле» благотворительный фонд растет и помогает людям, пострадавшим при трагедиях. По словам Моргенштерна, на данный момент он сконцентрирован на помощи семьям жертв теракта в Подмосковье, жителям Оренбургской области и пострадавшим при наводнении в казахстанском городе Костанай.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила о травме плеча.

*  признан в РФ иностранным агентом
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