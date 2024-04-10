Евгений Князев поддержал слова Кологривого о необходимости актерского образования

Актер Евгений Князев в разговоре с «Абзацем» поддержал слова Никиты Кологривого о необходимости специального образования для актеров.

«Нужно, очень нужно, потому что не всё же играть нам «Слово пацана» и «Бригаду». Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Я могу [перечислить]: «Фауст» Гёте, Томас Манн, Толстой, Достоевский. Вот эти вещи надо читать, потому что там поднимаются вечные вопросы: жизнь, Бог. Как ты можешь это читать без знаний?» — заявил Князев.

При этом артист признался, что смотрел «Слово пацана» только фрагментами, так как сериал не вызвал у него особого восторга. Однако, по словам Князева, шоу смотрится органично, а сам Кологривый выглядел достаточно убедительно в роли главаря бандитов Кащея.

Кологривый неоднократно оказывался в центре скандалов. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

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