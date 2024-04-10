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«Я больше не одинок»: вышел первый трейлер «Джокера 2» с Хоакином Фениксом

В трейлере «Джокера 2 » показали встречу Куинн и Флэка в психлечебнице

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DC Studios

Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале трейлер триллера с элементами мюзикла «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.

«Я скажу вам, что изменилось. Я больше не одинок » — говорит Джокер в ролике.

На видео показали, как Артур Флэк (Феникс) встречает в лечебнице «Архэм» Харли Куинн (Гага). Затем герои сбегают из своей тюрьмы, отправляясь на улицы Готэма. В ролике показаны фрагменты нескольких музыкальных номеров, которые главные герои исполнили в различных локациях города. Трейлер заканчивается тем, как Куинн навещает Джокера в тюрьме, рисуя на стеклянной перегородке счастливое лицо красной помадой. Она произносит фразу: «Я хочу увидеть тебя настоящего», — после чего герой демонстрирует свою фирменную улыбку.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия фильма буду происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

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