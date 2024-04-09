Пугачевой предрекли статус иноагента после фильма Ксении Собчак

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что Ксения Собчак снимет фильм об Алле Пугачевой.

«В сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», — написал Бородин.

Он также выразил мнение, что Пугачеву могут признать иностранным агентом после фильма Собчак, так как некоторые другие звезды также получили этот статус после беседы с журналисткой. В качестве примера он привел Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогера Елену Блиновскую, которая не стала иноагентом, но попала в СИЗО из-за проблем с налогами.

К тому же, напомнил Бородин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил проверить главу партии «Новые люди» Владислава Даванкова на иностранное финансирование после интервью политика с Собчак.

Ранее Ирина Салтыкова поддержала Лолиту после скандала из-за «голой» вечеринки.