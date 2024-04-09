Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пугачевой предрекли статус иноагента после фильма Ксении Собчак

Активист Бородин заявил, что Пугачеву признают иноагентом из-за фильма Собчак

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что Ксения Собчак снимет фильм об Алле Пугачевой.

«В сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», — написал Бородин.

Он также выразил мнение, что Пугачеву могут признать иностранным агентом после фильма Собчак, так как некоторые другие звезды также получили этот статус после беседы с журналисткой. В качестве примера он привел Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогера Елену Блиновскую, которая не стала иноагентом, но попала в СИЗО из-за проблем с налогами.

К тому же, напомнил Бородин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил проверить главу партии «Новые люди» Владислава Даванкова на иностранное финансирование после интервью политика с Собчак.

Ранее Ирина Салтыкова поддержала Лолиту после скандала из-за «голой» вечеринки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами