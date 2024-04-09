Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум пиарят полет на Луну в трейлере черной комедии

На YouTube вышел первый трейлер черной комедии Sony Pictures и Apple Originals «Покажи мне Луну» с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.

Сюжет разворачивается в 1960-х, когда США и СССР находились в фазе активной гонки за первую высадку на Луне. НАСА готовит астронавтов к высадке на спутник Земли и нанимает пиар-специалистов, чтобы те сгладили острые углы в случае неудачи. Эксперты, которых сыграли Татум и Йоханссон, предлагают снять сцену высадки в павильоне на всякий случай. Режиссером ленты выступил Грег Берланти, лента выйдет в прокат в июле 2024 года.

Недавно HBO выпустила два трейлера второго сезона «Дома дракона»: один за Рейниру, второй за Алисенту. В честь второго сезона приквела «Игры престолов» стриминг выпустил два трейлера: «зеленый» и «черный». Первый рассказывает об истории конфликта между крупными семьями со стороны королевы Алисенты, которая намерена уничтожить «черную» команду принцессы Рейниры. HBO предлагает фанатам серии выбрать свою сторону и анонсирует дату выхода нового сезона: 16 июня 2024 года.

Ранее итальянец рассказал о попытках украинцев сорвать показ фильма о Донбассе в Риме.