Татьяна Навка рассказала о дальнейшей судьбе дебютировавшей в кино дочери

Фигуристка Татьяна Навка заявила в интервью с Hello!, что пока не видит дочь Надежду в киноиндустрии.

Навка считает, что для начала ее восьмилетняя дочь должна позаботиться о хорошем образовании, а затем определяться в профессии. Она объяснила, что съемки в кино отнимают очень много полезного времени, которое ребенок может потратить на учебу.

Навка согласилась, что постоянные киносъемки — это некое табу для ее дочери.

«Вот исполнится Наде 18, она сама будет вправе выбирать, как и кем ей работать», — заявила фигуристка.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова дебютировала в кино в фильме «Исполняющий обязанности». Фигуристка призналась, что ее ребенку было сложно приспособиться к 12-часовому рабочему дню на площадке.

«Моя Надя побыла на съемочной площадке буквально часа три и сказала: «Все, хочу домой». Потом, правда, передумала. Поэтому не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Да, в процессе съемок может быть нелегко, но потом, когда смотришь на себя на экране, это какие-то другие эмоции. Уверена, что со своей первой ролью она прекрасно справилась», — рассказала Навка.

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