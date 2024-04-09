Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Навка рассказала о дальнейшей судьбе дебютировавшей в кино дочери

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что пока не видит дочь в киноиндустрии

close
100%
Кинокомпания «Русский север»

Фигуристка Татьяна Навка заявила в интервью с Hello!, что пока не видит дочь Надежду в киноиндустрии.

Навка считает, что для начала ее восьмилетняя дочь должна позаботиться о хорошем образовании, а затем определяться в профессии. Она объяснила, что съемки в кино отнимают очень много полезного времени, которое ребенок может потратить на учебу.

Навка согласилась, что постоянные киносъемки — это некое табу для ее дочери.

«Вот исполнится Наде 18, она сама будет вправе выбирать, как и кем ей работать», — заявила фигуристка.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова дебютировала в кино в фильме «Исполняющий обязанности». Фигуристка призналась, что ее ребенку было сложно приспособиться к 12-часовому рабочему дню на площадке.

«Моя Надя побыла на съемочной площадке буквально часа три и сказала: «Все, хочу домой». Потом, правда, передумала. Поэтому не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Да, в процессе съемок может быть нелегко, но потом, когда смотришь на себя на экране, это какие-то другие эмоции. Уверена, что со своей первой ролью она прекрасно справилась», — рассказала Навка.

Ранее Виктория Боня собралась на свидание с копией бывшего возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами