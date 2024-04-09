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Отец Агутина назвал секрет популярности Пугачевой

Композитор Николай Агутин назвал Пугачеву талантливым человеком

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и композитор Николай Агутин заявил в беседе с mk.ru, что талант является главным секретом артистки Аллы Пугачевой.

По словам Агутина, Пугачева приковывает к себе все внимание, когда выходит на сцену. Певец признался, что часто смотрел на выступления Примадонны, когда та была в его ансамбле «Веселые ребята».

«У нее была песня Слободкина «Посреди зимы». Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа. Подача у нее шикарная!» — заявил композитор.

По словам Агутина, изначально у него были сомнения по поводу Пугачевой в коллективе, однако вскоре они развеялись. Первые три месяца артистка пела только финальную песню в ансамбле, а позже начала самостоятельно выступать.

Агутин уточнил, что сейчас не поддерживает связь с Пугачевой и не знает ее номер телефона. Певец признался, что также не поздравит артистку с юбилеем в социальных сетях, так как не умеет ими пользоваться.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее продюсер рассказал о гастрольном туре Пугачевой по Европе.

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